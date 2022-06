Der Untersuchungsausschuss hatte ĂŒber Monate hinter verschlossenen TĂŒren Hunderte Zeugen befragt und große Mengen an Dokumenten und Beweismaterial gesichtet. In der öffentlichen Sitzung wurden erstmals Ausschnitte der Befragungen gezeigt - unter anderem von Barr. Darin sagte der Ex-Justizminister mit Blick auf Trumps Behauptungen zum Wahlbetrug, er habe mehrere GesprĂ€che mit ihm zu dem Thema gehabt. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass behauptet wird, die Wahl sei gestohlen worden, und dass dieses Zeug verbreitet wird, von dem ich dem PrĂ€sidenten gesagt habe, dass es Schwachsinn (Original: "Bullshit") ist." Behauptungen dieser Art nannte Barr "verrĂŒckt".

Der Ausschuss zeigte auch den Video-Mitschnitt einer Befragung von Trumps Tochter Ivanka. Gefragt nach Barrs Aussagen sagte sie, dessen EinschÀtzung habe durchaus Auswirkungen auf ihre Sichtweise gehabt. Sie respektiere Barr. "Also akzeptierte ich, was er sagte."

Pence hatte am 6. Januar 2021 in seiner Rolle als VizeprÀsident die Kongresssitzung geleitet, bei der Bidens Wahlsieg bestÀtigt wurde. Trumps AnhÀnger suchten damals im GebÀude auch nach Pence, den sie als VerrÀter beschimpften und zu hÀngen drohten, weil er Bidens BestÀtigung nicht verhindere.

Pence war nach Erkenntnissen des Ausschusses derjenige, der am Ende die Nationalgarde zur UnterstĂŒtzung anforderte, um die Lage am Kapitol unter Kontrolle zu bringen. Dies gab Generalstabschef Mark Milley in seiner Befragung an, aus der ebenfalls Ausschnitte gezeigt wurden. Das Weiße Haus habe es jedoch so darstellen wollen, als habe Trump die Entscheidung getroffen, hieß es weiter.