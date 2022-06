Aktualisiert am 10.06.2022 - 14:57 Uhr

"Dies ist der Beginn einer andauernden Zusammenarbeit", sagte Lauterbach bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). "Wir werden alles tun, was wir k├Ânnen, um Sie zu unterst├╝tzen in diesem ungerechtfertigten, unmenschlichen und barbarischen Krieg." Russland hatte das Nachbarland Ende Februar ├╝berfallen.