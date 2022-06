Nordkorea feuert offenbar Geschosse aus Raketenwerfer ab

Die s├╝dkoreanische Armee hat ihre Wachsamkeit verst├Ąrkt: Das n├Ârdliche Nachbarland hat ein Raketensystem getestet. Die Unsicherheit in der Region w├Ąchst.

Nordkoreas Milit├Ąr hat nach Angaben S├╝dkoreas offenbar Geschosse von einem Artillerieraketensystem abgefeuert. Das Milit├Ąr habe am Sonntagvormittag (Ortszeit) einige Geschosse nachverfolgt, die von einem Mehrfach-Raketenwerfer stammen k├Ânnten, teilte der Generalstab am Abend mit. Wie viele mutma├čliche Raketen abgefeuert wurden und wie weit die Geschosse flogen, war zun├Ąchst unklar.

Die s├╝dkoreanischen Streitkr├Ąfte verst├Ąrkten ihre Wachsamkeit und arbeiteten eng mit den USA zusammen, um die Lage zu beobachten, hie├č es. Sch├╝sse aus konventionellen nordkoreanischen Raketenwerfern mit einer kurzen Reichweite und niedriger Flugh├Âhe w├╝rden nicht unbedingt sofort vermeldet, zitierte die s├╝dkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap einen Sprecher des Pr├Ąsidialamts in Seoul.

Unsicherheit in Region w├Ąchst

Nach mehreren Tests mit atomwaffenf├Ąhigen Raketen durch die selbsterkl├Ąrte Atommacht Nordkorea in diesem Jahr w├Ąchst die Unsicherheit in der Region. UN-Resolutionen verbieten dem stark isolierten Land Tests von ballistischen Raketen, die einen oder mehrere Atomsprengk├Âpfe tragen k├Ânnen. Bei ballistischen Raketen handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen.