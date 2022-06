Gazprom drosselt Gaslieferungen – Bundesnetzagentur besorgt

M├╝ller: Heiz-Vorgaben f├╝r Vermieter senken

Putin vs. Scholz : Wer sitzt am l├Ąngeren Hebel?

Habeck: "Wir m├╝ssen wachsam sein"

Auch nach Einsch├Ątzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Russland mit den Lieferk├╝rzungen Unruhe stiften. Er rief die B├╝rger zum Energiesparen auf. In einem am Mittwochabend ├╝ber Twitter verbreiteten Video dankte der Gr├╝nen-Politiker der Bev├Âlkerung und den Unternehmen f├╝r ihre bisherigen Bem├╝hungen. Habeck appellierte mit Blick auf das Energiesparen zugleich: "Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation." Die Situation sei ernst, sie gef├Ąhrde die Versorgungssicherheit in Deutschland aber nicht.