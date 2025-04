Eine päpstliche Beerdigung ist nicht nur ein trauriges Großereignis, sondern auch eine Veranstaltung, die Menschen zusammenbringt. So auch internationale Regierungsoberhäupter, die am kommenden Samstag der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom beiwohnen werden. Neben US-Präsident Donald Trump , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj war auch der CDU-Chef und künftige Kanzler Friedrich Merz zu den Trauerfeierlichkeiten eingeladen. Am Dienstag wurde jedoch seine Absage ohne Angabe von Gründen verkündet.

Ein CDU-Sprecher teilte mit, der Parteichef werde "in Absprache mit dem Bundespräsidenten und dem amtierenden Bundeskanzler" nicht mitfliegen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte das Bundespräsidialamt, dem CDU-Vorsitzenden sei zwar "proaktiv eine Mitreise und Teilnahme in der offiziellen Delegation des Bundespräsidenten" angeboten worden. Ohne den konkreten Hintergrund zu nennen, habe das Büro Merz aber abgesagt.

Spekulation: Sitzordnung und Platzproblem als Grund?

Nachdem der Vatikan jeder nationalen Delegation nur fünf Plätze zugewiesen hatte, habe man aber "mit Verweis auf den baldigen Wechsel im Amt des deutschen Bundeskanzlers (...) gegenüber dem Vatikan einen zusätzlichen Platz beantragt", so das Präsidialamt. Merz wäre somit ein Platz in der Basilika Santa Maria Maggiore, wo der Papst auf Wunsch beigesetzt wird, sicher gewesen.

Daneben warf die "Bild"-Zeitung die Frage auf, ob protokollarische Unklarheiten wie die Sitzordnung bei der Trauerfeier Einfluss auf die Entscheidung genommen haben könnten. So hätte der künftige Kanzler eventuell hinter den fünf Delegierten aus Deutschland sitzen müssen, unter anderem hinter dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier , so die Mutmaßungen von "Bild".

Söder statt Merz bei Beerdigung

Anstelle des CDU-Vorsitzenden und designierten Kanzlers wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Reise nach Rom antreten. Dies verkündete seine Sprecherin in München . Die Reise werde sich allerdings auf einen Tag beschränken. Wie im Falle von Merz werde Söder nicht der offiziellen deutschen Delegation angehören – laut "Bild" also dementsprechend fernab sitzen.

Im Jahr 2023 hatte der CDU-Vorsitzende Merz noch als Oppositionsführer zusammen mit Steinmeier und Scholz an der Beisetzung des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. vor Ort in Rom teilgenommen.

In dem aktuellen Fall beschränkt sich seine offizielle Anteilnahme wohl auf Beileidsbekundungen auf der Onlineplattform X. So schrieb der künftige Kanzler: "Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung", so der katholische CDU-Politiker. Und weiter: "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Gläubigen weltweit, die ihren Heiligen Vater verloren haben. Möge er in Frieden ruhen."