Sri Lanka lässt Chinas Spionageschiff anlegen – Indien mit Sicherheitsbedenken

Aktualisiert am 14.08.2022

Aktualisiert am 14.08.2022

Nach Angaben des sri-lankischen Außenministeriums in Colombo vom Samstag wird die "Yuan Wang 5" am kommenden Dienstag im südlichen Hafen von Hambantota eintreffen und dort bis zum 22. August vor Anker gehen. Das Überwachungsschiff gehört Chinas Volksbefreiungsarmee und dient laut Medienberichten der Verfolgung von Satelliten- und Interkontinentalraketen. Es sollte ursprünglich am vergangenen Donnerstag anlegen.