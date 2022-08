Ex-Bundesminister Christian Schmidt brüllt Journalisten an

"Stellt Eure Fragen!" Ex-Bundesminister Schmidt sorgt mit Ausraster bei PK für Wirbel Von t-online , aj Aktualisiert am 18.08.2022 - 09:11 Uhr Lesedauer: 2 Min. Christian Schmidt (Archivbild): Der ehemalige Landwirtschaftsminister zeigte sich in einer Pressekonferenz in Bosnien und Herzegowina verärgert. (Quelle: Gregor Fischer/dpa-bilder)

Ein Video von CSU-Politiker Christian Schmidt macht in den sozialen Medien die Runde. Darin brüllt der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina in einer Pressekonferenz Journalisten an.

Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina (OHR), Christian Schmidt, hat bei einer Pressekonferenz seine Fassung verloren. Ein Video von dem Auftritt des früheren deutschen Landwirtschaftsministers während eines Besuchs in der Stadt Gorazde im Osten von Bosnien und Herzegowina sorgte am Mittwoch in den sozialen Netzwerken für Wirbel.

Sichtlich aufgebracht reagierte der CSU-Politiker auf die Frage einer Journalistin des Nachrichtensenders N1. "Müll, großer Müll!", brüllt Schmidt in die Kamera. "Leute, ich sitze oder stehe hier nicht ... ich interessiere mich für dieses Land", ruft er weiter und gestikuliert mit den Händen. Man sei nicht hier, um politische Machtspiele zu spielen. Er habe davon genug, will Schmidt dann offenbar sagen. Allerdings ist sein Englisch, möglicherweise durch seine Aufregung, schwer zu verstehen.

Dann will Schmidt den Reportern vorgeben, wie sie ihre Arbeit machen sollten: "Stellt Eure Fragen! Aber bitte nehmt es so, wie ich es entscheide und wie ich mit den Menschen umgehe." In wütendem Ton fügt er hinzu: "Entschuldigung, dass ich so offen bin, aber ich bin ... hier (Schmidt zeigt an seine Stirn) mit all den Anschuldigungen, die absolut falsch sind."