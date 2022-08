Kritik von Ampel: Kubicki macht sich zum "Handlanger Putins"

SPD-Politiker: Kubicki übernimmt russische Propaganda

Auf den Hinweis im Interview, dass Putin dies als großen Erfolg ausschlachten würde, sagte der Bundestagsvizepräsident, alles, was dafür sorge, dass mehr Gas hier ankomme, nütze Deutschland mehr als Putin. "Der größte propagandistische Erfolg für Putin wäre es im Übrigen, wenn uns das Gas ausgeht, während er noch gut an uns verdient hat. Das gilt es zu verhindern."

Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni hingegen betont: "Dass zu wenig Gas in den Speichern ankommt, ist eine politische Entscheidung Russlands. Das hat keine technischen Gründe. So ein Vorschlag stärkt falsche Narrative." Eine einseitige Entpolitisierung von Nord Stream 2 habe Deutschland erst vor die großen Probleme gestellt, die die Bundesregierung jetzt im Eiltempo lösen müsse.

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid geht noch einen Schritt weiter: "Einmal mehr übernimmt Herr Kubicki die russische Propaganda und macht sich zum Handlanger Putins", so Schmid. "Das Problem ist nicht, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb ist. Das Problem ist der fehlende politische Wille Putins, mehr Gas zu liefern. Diesen politischen Erpressungsversuch sollten wir nicht auch noch unterstützen."

Kubicki sieht auch verbotenes Fracking als Möglichkeit

Kubicki warb ferner dafür, die Möglichkeiten des Frackings in Deutschlands auszuloten, um unabhängiger von Erdgaslieferungen zu werden. "Fracking kann über Jahrzehnte einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland leisten", sagte der FDP-Politiker. Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt. Kritiker sehen hier Umweltgefahren. Die Methode ist in Deutschland verboten, nur Probebohrungen sind erlaubt.