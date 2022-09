Parlamentswahl: Jimmie Åkesson will Schweden "wieder groß" machen – wer ist er?

In Schweden bilden Rechtspopulisten die zweitstärkste Kraft. Ihr Gesicht: Jimmie Åkesson, der Schweden "wieder groß" machen will. Wer ist dieser Mann?

Breite Brust nach Rekordergebnis

Li Bennich-Björkman, Politikwissenschaftlerin an der Universität Uppsala, sieht eine Zeitenwende in der schwedischen Politik. "Es ist eine entscheidende Wahl, denn die Schwedendemokraten haben ein Stadium erreicht, in dem sie die anderen Parteien dazu gebracht haben, sie zu akzeptieren", sagte sie der "New York Times".