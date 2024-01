Rund ein Jahr später äußert sich nun der Chef des zuständigen Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns NPO Maschinostrojenija zum Stand der Rakete. Sie müsse noch weiteren Tests unterzogen werden, bevor sie in Dienst gestellt werden kann, sagte Alexander Leonow der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Bis wann die Raketen einsatzbereit sein könnten, berichtet die TASS nicht. Leonow wird mit den Worten zitiert, dass die Einführung der Raketen "kein schnelles Verfahren" sei und eine "gewisse Menge an Tests" erfordere. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass es mit der Waffe Probleme geben könnte.

Was ist eine Hyperschallrakete und wieso ist sie für Russland so wichtig? Ein Überblick.

Was sind Hyperschallraketen?

Hyperschallraketen zählen deswegen zu einer neuen Klasse von Waffensystemen, ihre Entwicklung könnte ein Wettrüsten in Gang setzen. Russland hat 2017 als erstes Land eine solche Rakete in den Dienst genommen, auch China und die USA arbeiten an solchen Waffen.