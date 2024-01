Der tödliche Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien könnte durch einen folgenschweren Fehler der amerikanischen Streitkräfte begünstigt worden sein. Das berichten nun unter anderem das "Wall Street Journal" sowie die "New York Times" unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit dem Vorgang vertraut sein sollen. Demnach habe die Luftüberwachung der US-Armee die feindliche Drohne offenbar zu spät als solche erkannt, weil zur gleichen Zeit eine amerikanische Drohne zu der US-Basis zurückkehrte.

Offenbar konnte die Luftüberwachung nicht sofort verifizieren, ob es sich bei der mutmaßlich von islamistischen Terroristen gesteuerten Drohne um ein eigenes oder ein feindliches Flugobjekt handelte. Wie die "New York Times" berichtet, soll für kurze Zeit Konfusion unter den Sicherheitskräften geherrscht haben. Dies genügte, um den Terroristen ihren Angriff auf die US-Basis zu ermöglichen, bei dem am Sonntag drei amerikanische Soldaten starben.

Druck auf Biden nimmt zu

Antony Blinken hält die Lage im Nahen Osten für so gefährlich wie lange nicht mehr. "Ich behaupte, dass wir in der gesamten Region seit mindestens 1973 - vielleicht sogar davor – keine so gefährliche Situation mehr erlebt haben wie jetzt", sagte der US-Außenminister in Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Das ist das Umfeld, in dem wir operieren."