Von t-online , mam 21.02.2024 - 08:32 Uhr

Israels rechtsextremer Finanzminister hat mit einer Aussage in einem Interview die Wut vieler Israelis auf sich gezogen. Ministerpräsident Netanjahu springt ihm bei.

In Israel sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen gegen den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich auf die Straße gegangen. Dieser hatte mit einer Aussage in einem Interview des israelischen Senders Kan die Wut vieler Menschen auf sich gezogen, berichtet die "Times of Israel". Demnach antwortete er auf die Frage, ob die Rückführung der 134 Geiseln, die seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober im Gazastreifen festgehalten werden, seiner Meinung nach das wichtigste Ziel sei: "Nein. Es ist nicht das Wichtigste."

"Warum ist das im Moment so wichtig?", setzte er nach. "Wir müssen die Hamas zerstören. Das ist sehr wichtig", so Smotrich. Auch kritisierte er, dass einige, darunter Angehörige der Geiseln, einen Deal mit der Terrororganisation fordern, um die Freilassung der gefangenen Zivilisten zu erwirken.

Auf Smotrichs Äußerungen folgten am Dienstag wütende Proteste. Angehörige der Geiseln, die vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv eine Mahnwache abhielten, blockierten laut "Times of Israel" aus Empörung mehrere Hauptstraßen. Einige Demonstranten sollen versucht haben, die Straße zum Hauptquartier der israelischen Armee zu blockieren, wo das Kriegskabinett zusammenkommen wollte. Wer meine, die Geiseln seien nicht wichtig, soll seine eigenen Kinder als Geiseln nehmen lassen, "dann könnt ihr reden", zitierte das Blatt einen Mann, dessen Tochter in der Gewalt der Hamas ist.

"Rückkehr der Geiseln ist unser moralischer Imperativ"

Auch unter Politikern lösten Smotrichs Äußerungen Kritik aus: Oppositionsführer Yair Lapid schrieb auf dem Onlinenachrichtendienst: "Smotrichs Angriff auf die Familien der Geiseln ist eine moralische Schande. Herzlose Menschen können den Staat Israel nicht weiterhin in den Abgrund führen." Auch Kriegskabinettsminister Benny Gantz stellte klar: "Die Rückkehr der Geiseln ist nicht nur unser Kriegsziel, sie ist unser moralischer Imperativ als Land und als Volk", postete Gantz auf X. "Es ist das Dringendste. Wir werden keine Gelegenheit verpassen, sie nach Hause zu holen."

Smotrich selbst verteidigte seine Äußerung am Abend: "Ich wurde in einem Interview gefragt, ob die Rückgabe der Entführten nicht das Wichtigste sei, bevor man die Hamas zerstöre und den Krieg gewinne", schrieb er auf X. "Meine Antwort ist klar: Nur wenn wir die Hamas zerstören und den Krieg gewinnen, werden wir alle Entführten zurückbringen", so Smortich. Diejenigen, die einen "Deal um jeden Preis" forderten, würden "Israels Niederlage im Krieg herbeiführen", wiederholte er seine Kritik. Damit würde jegliche Möglichkeit, die Geiseln zurückzuholen, beseitigt werden.

Netanjahu springt Smotrich bei

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprang Smotrich nach dessen Interview indes bei. "Wir sind nicht bereit, (für die Geiseln) jeden Preis zu bezahlen, und bestimmt nicht den wahnhaften Preis, den uns die Hamas abverlangen möchte", sagte Netanjahu bei einem Truppenbesuch in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen. Der bewaffnete Kampf gegen die Hamas werde weitergehen, bis alle Geiseln freigelassen seien und Gaza für Israel nie mehr eine Bedrohung darstelle. "Kein Druck kann daran etwas ändern", sagte Netanjahu. Bereits in den Wochen zuvor hatte Netanjahu diese Position eingenommen.