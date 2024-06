Der Name Argaw Ashine steht nicht auf Plakaten, sein Foto ziert keine Häuserwände. Keine Menschenmassen demonstrieren für ihn. Dabei ist Julian Assanges Freilassung eine gute Gelegenheit, an ihn zu erinnern.

Gefahr für Informanten weltweit

Ashine ist nur ein Beispiel für all jene, die Assange zu opfern bereit war, um seine politische Agenda voranzutreiben. Ohne Rücksicht auf Menschenleben ließ er die Welt an Staatsgeheimnissen vor allem der USA teilhaben. Für seinen Kampf gegen die aus seiner Sicht verschworenen westlichen Eliten mussten wohl viele büßen, die in autoritären Regimes für Freiheit stritten.

In China wurden Informanten der US-Botschaften enttarnt – also dort, wo Menschen vermutlich zahlreich ermordet wurden, die mit der CIA zusammenarbeiteten, wie die "New York Times" später berichtete. In Afghanistan konnten Taliban in den Dokumenten zum Nato-Einsatz nachlesen, wer mit den Koalitionstruppen kooperierte.