Aktualisiert am 05.06.2025 - 17:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kurz vor dem Treffen von Friedrich Merz mit Donald Trump hat sich eine Änderung ergeben. Es kommt zuerst zum Showdown im Oval Office. So sieht der Zeitplan aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz trifft sich zum ersten Mal mit US-Präsident Donald Trump. Merz ist in der Nacht bereits in Washington, D.C., gelandet, am Donnerstag erwartet ihn ein straffes Programm, bevor er wieder nach Deutschland zurückkehrt. Dabei gab es im Terminplan bereits eine unvorhergesehene Änderung.