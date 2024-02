Bereits seit längerer Zeit prüft Russland die Nato-Bereitschaft – auch mit Manövern in Deutschland. Doch die Nato hat dafür ein wichtiges Werkzeug, sagt eine Expertin.

Problematisch sei nicht nur die fehlende Finanzierung der Bundeswehr. Die Frage sei auch, wann und welche Bündnispartner im Fall der Fälle eingreifen würden. Florence Graub ist als Forschungsdirektorin an der Nato-Militärakademie in Rom tätig.

Die Bedrohung, die von Russland ausgehe, sei auch auf der Münchener Sicherheitskonferenz "sehr, sehr dominant" gewesen, so Gaub in der Sendung vom Dienstagabend. Sollte sich die Nato jetzt organisieren, schicke das ein abschreckendes Signal an Moskau. Gaub betonte jedoch auch: "Wenn heute Russland angreift, haben wir ein Problem." Mit dieser Einschätzung ist die Expertin nicht allein. Der estnische Geheimdienst warnte ebenfalls vor einer Aufrüstung Russlands. Mehr dazu lesen Sie hier.