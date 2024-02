Auch in Kultur und in Bildung greift der russische Einfluss: "Es findet eine systematische Russifizierung statt", so Wöllenstein. Zu sehen sei das etwa daran, dass die belarussische Sprache zurückgedrängt werde. Im vergangenen Jahr zeigte sich das daran, dass die 'Latinka' abgeschafft wurde – eine Umschrift der belarussischen Sprache mit lateinischem Alphabet.

Auch würde die Geschichte umgeschrieben und belarussische Helden, etwa aus den Aufständen gegen die russische Zarenherrschaft im 19. Jahrhundert, würden nun zu "anti-belarussischen Figuren" erklärt. In der Schule würden Kinder nun Geschichte auf Grundlage russischer Propaganda lernen. "Sogar ein gemeinsames Geschichtsbuch mit Russland ist angekündigt", sagt Wöllenstein. Wann das erscheinen soll, ist allerdings unklar.

"Das hat Lukaschenko schnell verstanden"

Während Putin in Belarus auf kultureller und wirtschaftlicher Ebene mehr und mehr Einfluss nimmt, überlässt er Lukaschenko, was die Repressionen in dessen Land angeht, hingegen freie Hand. "Diese Gewalt prägt Lukaschenkos Machtsystem seit Langem", so Wöllenstein. So habe Lukaschenko seit Beginn seiner Amtszeit 1994 etwa zwar seine Armee rückgebaut und damit dem Westen versucht zu signalisieren, dass er sich für Frieden in Europa einsetze. Gleichzeitig aber habe er seine Polizei und Sicherheitskräfte hochgerüstet, die er im Inland einsetzt.

"Für Lukaschenkos Herrschaft geht die größte Bedrohung vom eigenen Volk aus", so Wöllenstein, "das hat er schnell verstanden." Spätestens nach den Protesten 2020 zerstörte er die Medienlandschaft vollständig, machte die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen unmöglich, verbot Parteien und führte Organisationen zu seinen Gunsten ein. "Es gibt Beobachter, die sagen, dass Russland sich die Repressionen bei Belarus abschaut", sagt Wöllenstein. Lukaschenkos Geheimdienste bedienten sich, so der Experte, zwar grundsätzlich "aus der Mottenkiste der Sowjetzeit", doch legen sie bei ihren Methoden durchaus auch immer wieder eigene "Kreativität" an den Tag. Was Erfolg zeige, werde dann in Russland umgesetzt.

Die Zahl der politischen Gefangenen in Belarus übersteigt Russland relativ gesehen zudem. Am Freitag zählte die Menschenrechtsorganisation Viasna offiziell 1.420 politische Gefangene in Belarus' Gefängnissen. Immer wieder dringen aus den Zellen zudem Berichte von Folter und Demütigungen. In den zurückliegenden neun Monaten starben unter diesen Bedingungen offiziell vier Menschen, so etwa der politische Gefangene Ihad Lednik. Sein Tod wurde drei Tage nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny bekannt gegeben, der in russischer Gefangenschaft starb. Mehr dazu lesen Sie hier. Weitere Kritiker, wie die inhaftierte Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa, gelten seit Monaten als vermisst.