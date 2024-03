Russland Steinmeier will Putin nicht zum Wahlsieg gratulieren Von afp 17.03.2024 - 21:32 Uhr Lesedauer: 1 Min. Im März 2016 war Steinmeier noch als Außenminister bei Putin zu Gast: Nun will der heutige Bundespräsident ihn nicht beglückwünschen. (Quelle: EPA/Kirill Kudryavtsev/dpa) Kopiert News folgen

Putin hat die Präsidentschaftswahl gewonnen, doch das überrascht niemanden. Auch der Bundespräsident will zum Erfolg bei der "sogenannten" Wahl nicht gratulieren.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einem Bericht zufolge nicht wie in solchen Fällen üblich zu seiner weiteren Amtszeit gratulieren. "Es wird kein Schreiben an Putin geben", erklärte Steinmeiers Sprecherin Cerstin Gammelin am Sonntagabend auf Anfrage des Berliner "Tagesspiegel".

Zuvor hatte Steinmeier ein Statement verbreiten lassen, in dem er erklärte, er denke am Wahltag "an die Menschen in Russland, die dort für Freiheit und Demokratie kämpfen und in ständiger Gefahr vor Putins Regime leben". "Diese Mutigen" würden nicht vergessen. Steinmeiers Sprecherin schrieb im Onlinedienst X am Sonntag zudem von "sogenannten Präsidentschaftswahlen in Russland".