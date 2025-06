Der Iran hatte eine "starke Antwort" angekündigt. Wie groß das Arsenal an iranischen Drohnen und Raketen genau ist, ist nicht bekannt. Im April des vergangenen Jahres schätzte der Militärexperte Guido Schmidtke im Gespräch mit t-online, dass der Iran über rund 3.000 Mittelstreckenraketen verfüge. Doch im vergangenen Jahr gab es sowohl große Angriffe des Iran auf Israel, als auch israelische Angriffe auf die militärische Infrastruktur des Ajatollah-Regimes, welche die Bestände an Raketen und Drohnen wohl dezimiert haben.

Der Iran hat eine Überschallrakete entwickelt

Im Gespräch mit dem "Jewish News Syndicate" (JNS) erklärte Eyal Pinko vom Begin Sadat Zentrum für strategische Studien an der Bar Ilan Universität, dass er davon ausgehe, dass der Iran immer noch über Hunderte Raketen verfüge, die Israel erreichen könnten. Darüber hinaus seien diese teilweise in der Lage, die israelische Raketenabwehr zu überwinden. So habe der Iran Raketen mit Sprengköpfen entwickelt, die sich in der Luft aufspalten, sowie eine Rakete, die aufgrund von Scheinsprengköpfen "wie drei oder vier Raketen aussieht" und die es Radarsystemen erschweren soll, die tatsächliche Bedrohung zu erkennen.