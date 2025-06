Grossi teilte vor dem Gouverneursrat der IAEA in Wien mit, dass die Strahlungswerte vor Ort in Natans nicht erhöht. Die zweite Anreicherungsanlage in Fordo und das Atomzentrum in Isfahan seien nicht betroffen. Grossi kündigte an, dass er bereit sei, so bald wie möglich in den Iran zu reisen, um die Lage zu begutachten und die nukleare Sicherheit im Iran zu bewahren.