Es ist eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs: Fast 900 Tage lang blockierte die deutsche Wehrmacht Leningrad. Russland will die Belagerung nun als Genozid anerkennen lassen.

Russland verlangt von Deutschland, die Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg 1941-44 nicht nur als Kriegsverbrechen, sondern als Genozid anzuerkennen. Das russische Außenministerium habe eine entsprechende diplomatische Note an das Auswärtige Amt geschickt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass in Moskau. Leningrad ist der Name, den die Stadt St. Petersburg bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991 trug.