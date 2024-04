Dass das Putin-Regime im In- und Ausland seine Gegner verfolgt und eliminiert, dafür gibt es zahlreiche Belege. Erst vor einigen Wochen wurde in Spanien ein in die Ukraine geflohener russischer Hubschrauberpilot in der Tiefgarage eines Apartmenthauses ermordet. Die Täter schossen dem 29-jährigen Maksim Kusminow in den Rücken und hinterließen am Tatort auffällige 9mm-Patronenhülsen. Sie stammten aus einer Makarow – der Waffe russischer Geheimdienste.