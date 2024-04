Aktualisiert am 23.04.2024 - 07:18 Uhr

Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete, habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine "kombinierte taktische Übung" geleitet, bei der "ein nuklearer Gegenangriff mit supergroßen Mehrfachraketen-Artilleristen simuliert" worden sei. Die Übung habe am Vortag stattgefunden. Das Militär in Südkorea hatte mitgeteilt, Nordkorea habe mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Japan bestätigte den Start.