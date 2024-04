Die Wahl des EU-Parlaments steht im Juni an. Wer darf, wann geht es los, was ist neu? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Im Juni ist es wieder so weit: Nach fünf Jahren sind erneut die Bürger der Europäischen Union aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zwischen dem 6. und 9. Juni findet in diesem Jahr Wahl des EU-Parlaments statt.

In Deutschland können die Wähler am Sonntag, 9. Juni, ihr Stimme abgeben. Wer in Deutschland wählen darf, wie man an die Briefwahlunterlagen

Wer darf wählen?

Die Wahl in Deutschland startet mit einer Besonderheit: Erstmals liegt das Wahlalter bei 16 statt 18 Jahren. Wer also in Deutschland wohnt, über die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft und sein 16. Lebensjahr vollendet hat, darf am 9. Juni abstimmen. Es ist auch möglich, per Briefwahl zu wählen. Um sich zur Wahl zu stellen, muss allerdings noch immer das 18. Lebensjahr vollendet sein.