Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) freut sich offenbar auf einen Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz bei der Bundestagswahl. "Ich halte das für sehr wahrscheinlich und wenn ich das sagen darf: Das wäre mir auch ganz recht", sagte Scholz am Samstagabend bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) in Potsdam . Einen Grund nannte er auf Nachfragen nicht.

In Umfragen ist die Union derzeit mit 30 Prozent doppelt so stark wie die SPD. In der SPD wird seit Wochen argumentiert, dass CDU-Chef Merz ein relativ einfacher Gegner sei.