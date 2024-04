Am 9. Juni wird in Deutschland bei der Europawahl abgestimmt. Zwei Monate vor der Wahl büßt die AfD deutlich in der Wählergunst ein. Freuen können sich zwei Ampelparteien.

Mit 28,5 Prozentpunkten würden CDU und CSU gemeinsam als stärkste Kraft bei der Europawahl in Deutschland hervorgehen. Damit legt die Union im Vergleich zur Februar-Umfrage um 1,5 Prozentpunkte zu. Leichte Zuwächse verzeichnen auch die Regierungsparteien SPD und Grüne. Die Sozialdemokraten kommen in der aktuellen Umfrage auf 16,5 Prozent (Februar: 16 Prozent), die Grünen würden 11,5 Prozent der Befragten wählen (Februar: 10,5 Prozent).

FDP baut leicht ab

Die erst Anfang des Jahres gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann ihre Umfragewerte ausbauen. Sowohl im Februar als auch im März stand das BSW bei 5,5 Prozent. Im April gaben 6,5 Prozent der Befragten an, der Partei ihre Stimme für die Europawahl geben zu wollen. Die Linke kommt in der Insa-Umfrage auf nur noch vier Prozentpunkte (März und Februar: 4,5 Prozent). Die sonstigen Parteien liegen insgesamt bei vier Prozentpunkten, die Freien Wähler bei drei Prozent und die Tierschutzpartei bei zwei Prozent.

Deutliche Unterschiede in Ost- und Westdeutschland

Die Umfragewerte in Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich deutlich. Im Osten (inklusive Berlin) bekommt die AfD mit 28 Prozent mit Abstand die größte Zustimmung, gefolgt von der Union bei 19 Prozent. Die Regierungsparteien SPD (elf Prozent), Grüne (neun Prozent) und FDP (vier Prozent) liegen in Ostdeutschland weit dahinter. Elf Prozent der ostdeutschen Befragten würden dem BSW ihre Stimme geben, die Linke kommt auf acht Prozent Zustimmung.

In Westdeutschland schneidet die Union in der Sonntagsfrage mit 31 Prozent am stärksten ab, gefolgt von der SPD (18 Prozent). An dritter Stelle liegt die AfD mit 17 Prozent. Die Grünen kommen in den alten Bundesländern auf zwölf Prozentpunkte. Deutlich dahinter liegen die Liberalen und das BSW mit jeweils fünf Prozent, gefolgt von der Linken mit drei Prozent Zustimmung.