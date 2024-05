In seiner ersten Reaktion auf den Eklat sagte Sánchez: "Was wir gestern in Madrid erlebt haben, zeigt die Gefahr, die diese rechtsextreme Internationale für Gesellschaften wie die unsere darstellt, in denen die Demokratie auf den Säulen des wirtschaftlichen Fortschritts, der sozialen Gerechtigkeit und des Zusammenlebens beruht." Auch in den Beziehungen zwischen Regierungen, die ideologisch nicht einer Meinung seien, sei Respekt unverzichtbar.