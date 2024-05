Die Polizei im von Unruhen betroffenen französischen Überseegebiet Neukaledonien hat einen Mann erschossen. Zwei Polizisten seien von einer "Gruppe von etwa 15 Individuen körperlich angegriffen" worden und einer von ihnen hätte daraufhin seine Waffe abgefeuert, erklärte Staatsanwalt Yves Dupas am Freitag. Der Vorfall ereignete sich während eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf der Inselgruppe. Frankreichs Ministerpräsident Gabriel Attal sprach von einer "extrem instabilen" Situation.

Dem Staatsanwalt zufolge wurde der Polizist in Gewahrsam genommen und eine Untersuchung wurde eingeleitet. Dabei handelt es sich um eine in Frankreich in solchen Fällen übliche Vorgehensweise.