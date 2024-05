Aktualisiert am 25.05.2024 - 15:17 Uhr

Aktualisiert am 25.05.2024 - 15:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Ringen um weitere Finanzierungsmöglichkeiten für die von Russland angegriffene Ukraine sieht Finanzminister Christian Lindner noch viel Arbeit vor den großen demokratischen Industriestaaten. "Die Risiken für die Steuerzahler müssen minimiert, müssen ausgeschlossen werden", sagte der FDP-Politiker am Samstag nach dem Treffen der G7-Finanzminister in Stresa am Lago Maggiore.