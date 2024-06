Videotranskript lesen

Acht Monate dauerte das Martyrium von Noa Argamani, nun kann ihr Vater sie wieder in die Arme schließen.

Sie ist eine von vier Geiseln, die israelische Sicherheitskräfte am Samstag aus Gaza befreit haben, nach eigenen Angaben bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Al-Nuseirat.

Das Schicksal von Noa Argamani ging um die Welt: Sie war eine von Hunderten jungen Menschen, die am 7. Oktober auf dem Nova-Festival feierten. Ein Video zeigt, wie Hamas-Terroristen die junge Frau auf einem Motorrad entführten. Ihr Vater brach im israelischen Fernsehen in Tränen aus:

"Was soll ich sagen? Mein ganzes Leben lang, seit dem sie geboren wurde, habe ich mein Bestes getan, um sie zu beschützen, zu umarmen, zu unterstützen und zu lieben, und jetzt in diesem schwierigen Moment, ihr wenigstens Mut zu machen.. Ich konnte nicht (unhörbar), um ihr zu sagen ‘Noa, Kopf hoch’. Ich sah ihren Freund. Was für schlimme Tage, schlimme Tage."

Nun kann er seine Tochter wieder in die Arme schließen.

Bei mehreren israelischen Angriffen auf den Gazastreifen am Samstag sollen Dutzende Palästinenser getötet worden sein. Das teilte ein Vertreter der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mit.