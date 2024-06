Trump sorgt mal wieder mit Provokationen für Aufsehen. Unterdessen ist Joe Biden in eine Art Trainingscamp eingezogen. Er wird dort auf das anstehende TV-Duell vorbereitet.

Für Trump ist das alles nur ein Spiel. Auf den Gedanken könnte man kommen, beobachtet man den Wahlkampf des ehemaligen Immobilienhändlers. Wochenlang hielt er seine Partei und den Rest der (politischen) Welt mit dem Rätselraten um seinen möglichen Stellvertreter in Atem. Nun hat er seinen Vizepräsidenten (oder seine Vizepräsidentin) wohl gefunden. Das bestätigte der republikanische Präsidentschaftskandidat jedenfalls dem Sender NBC in einem Schnellrestaurant.

Dort hatte der 78-jährige Ex-Präsident auf dem Rückweg von einer Veranstaltung in Philadelphia Halt gemacht, um sich ein "Philly Cheesesteak" zu gönnen. Zahlreiche Fans jubelten ihm zu, skandierten "USA, USA" und schwenkten US-Flaggen. Trump, glühender Fast-Food-Verehrer, hinterließ nach dem Mahl ein Trinkgeld von 500 US-Dollar, wie Medien zu berichten wussten. Auf die Frage, ob er schon wisse, wer den Posten des running mate, also des Stellvertreters im Weißen Haus, besetzen werde, sagte er: "Ich habe schon jemanden im Kopf, ja".

Um wen es sich handelt, sagte der ehemalige Präsident nicht. Lediglich, dass derjenige bei der ersten Debatte mit Joe Biden anwesend sein wird. Dass es wahrscheinlich keine Frau werden wird, steht laut amerikanischen Experten fest.

Wie NBC berichtet, kommen vor allem drei Männer infrage für den Vizeposten. Doug Burgum, der Gouverneur von North Dakota, der ehemalige Börsenspekulant JD Vance aus Ohio und Marco Rubio, ultrakonservativer Senator aus Florida. Alle drei gelten als wichtige Trump-Verbündete.

Trump macht sich über Biden lustig

Dass Trump den Namen zwar kennt, aber noch nicht nennt, werten Beobachter als weiteren Schachzug im wohlkalkulierten Wahlkampf des Präsidentschaftsbewerbers. Trump beherrscht das Spiel mit den Schlagzeilen wie kaum ein anderer. Er füttert die Medienmaschinerie unablässig mit Aufregern – und so ködert er sowohl Presseleute als auch Publikum unablässig mit Häppchen der Sorte Vizepräsident. Das sorgt für Spannung kurz vor dem ersten TV-Duell mit dem Amtsinhaber Joe Biden.

Die Redeschlacht steigt am Freitagabend (Ortszeit) und wenn man Trump glauben darf, sieht er dem Auftritt sehr entspannt entgegen. Bei einem Auftritt vor konservativen Christen in Pennsylvania machte sich der 78-Jährige über seinen demokratischen Widersacher lustig. "Ich habe gehört, dass er sich in eine Hütte zurückgezogen hat, um dort zu büffeln", sagte er. "Aber nein, in Wirklichkeit schläft er nur".

Damit spielte Trump auf den Spitznamen an, den er Biden selbst gegeben hatte. Er nennt den US-Präsidenten nur "sleepy Joe" ("Joe, die Schlafmütze") in Anspielung auf dessen Alter – Biden ist bereits 81 – und dessen bisweilen etwas fahrige Auftritte.

Berater brausen im Golfwagen hin und her

Trump selbst ist zwar auch nur drei Jahre jünger, er wirkt allerdings agiler und vitaler als der Amtsinhaber, was Beobachter als nicht zu unterschätzenden Vorteil im "Kampf der Greise" um das Weiße Haus sehen. Und während Trump nach seiner Verurteilung vor einem Gericht in Manhattan munter auf Wahlkampftour geht und im Jubel seiner Anhänger badet, hat Biden sich in seine Wochenendresidenz nach Camp David zurückgezogen hat, um sich dort auf das anstehende TV-Duell vorzubereiten.