Eskorte verunglückt

Aktualisiert am 26.06.2024 - 00:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in Unfall verwickelt

Auf dem Heimweg von einem Termin gerät die Kolonne des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in einen Unfall.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in einen Autounfall verwickelt worden. Auf der Landstraße von Triebel nach Dresden im Vogtland ist ein Reh vor das Fahrzeug, in dem der 49-Jährige saß, auf die Straße gesprungen. t-online berichtete von vor Ort.