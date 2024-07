Heidi Klums Ex plant Hochzeit

Mit 34 Prozent hat der Rassemblement National die erste Runde der französischen Parlamentswahlen gewonnen. Was denken Franzosen über die Wahl – und wie kamen sie zu ihrer eigenen Wahlentscheidung?

Das hatte sich der französische Präsident Emmanuel Macron vermutlich anders vorgestellt, als er nach der Europawahl die Nationalversammlung auflöste. Denn bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich konnte sein Wahlbündnis Ensemble im ersten Wahlgang nur den dritten Platz erringen.

Den zweiten Platz nahm die Nouveau Front Populaire (NFP) ein – ein Zusammenschluss aus linken Parteien. Die meisten Stimmen der französischen Wählerinnen und Wähler entfielen jedoch auf die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN), die den 28-jährigen Jordan Bardella zum neuen Premierminister machen möchte. In der zweiten Wahlrunde am heutigen Sonntag könnten die Wählerinnen und Wähler dem RN die Mehrheit im Parlament bescheren – und so Macrons Präsidentschaft weiter lähmen.

Aber wie haben die Franzosen ihre Wahlentscheidung getroffen? Welche politischen Programmpunkte waren für die Stimmabgabe entscheidend? Einige haben mit t-online gesprochen.

Alice: "Sie werden den Islamismus zerstören"

Alice fürchtet den Aufstieg der Rechten nicht – im Gegenteil. Sie ist 26 Jahre alt und arbeitet bei einer Versicherung in Toulon, einer Hafenstadt am Mittelmeer. Eigentlich heißt sie anders – ihren echten Namen möchte sie allerdings nicht in der Presse sehen.

Mit ihrer Stimme wollte sie den Rassemblement National stärken. "Bardella wäre ein guter Premierminister für das französische Volk", erklärt sie im Gespräch mit t-online. "Er nutzt die Sprache der Jugend und weiß, wie man sich kleidet". Außerdem spricht sie die Haltung der rechtsextremen Partei zur Migration an. "Mit Le Pen und Bardella würde es weniger Algerier in unseren Straßen geben", sagt sie. "Außerdem werden sie den Islamismus in Frankreich zerstören."

Besonders gut gefiel ihr der Wahlkampf des RN auf der Videoplattform TikTok. "Die alten Politiker wie Mélenchon verstehen nicht, wie man die Jugend abholt", so Alice. Mit seinem digitalen Wahlkampf habe Jordan Bardella viele junge Menschen in ihrem Umfeld ansprechen können, sagt die 26-Jährige.

Maëlle: "Ich habe Angst, dass ein Bürgerkrieg ausbricht"

Die 34-jährige Maëlle hat die NFP gewählt. Das Wahlprogramm des Linksbündnisses war für sie nicht ausschlaggebend, wie sie t-online erzählt. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich gewählt habe, ohne ins Wahlprogramm zu schauen", sagt die 35-Jährige. "Für mich ging es einfach darum, welche Partei am stärksten gegen den RN ist."

Die politische Stimmung im Land bereitet Maëlle Sorgen. "Ich habe seit Jahren das Gefühl, nicht mehr für die Partei stimmen zu können, die meine Interessen am besten vertritt", sagt sie. "Ich wähle immer so, dass ich Le Pen und ihre Partei verhindere."

Von der rechtsextremen Partei geht ihrer Meinung nach eine große Gefahr aus. "Ich habe Angst, dass ein Bürgerkrieg in Frankreich ausbricht", erklärt sie. Schuld an der politischen Lage ist ihrer Meinung nach aber Emmanuel Macron. "Er hat nichts gemacht. Ich glaube, viele Leute wählen RN, weil sie von Macron enttäuscht sind und keine Lust mehr auf ihn haben. Aber sie verstehen nicht, wie gefährlich Le Pens Partei ist", sagt Maëlle.

Chantal: "Das System Macron ist am Ende"

Nicht nur junge Menschen werden von der klaren Kante der NFP angesprochen. Auch die 73-jährige Chantal, die im Departement Val d'Oise bei Paris lebt und ein mittelständisches Unternehmen leitete, hat das Linksbündnis gewählt. "Ich hoffe, dass die Partei dazu beitragen kann, der politischen Klasse in Frankreich einen neuen Impuls zu geben. Die Politik muss sich für das Wohl aller Menschen einsetzen", sagt Chantal t-online.