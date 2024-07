Der Kreml hat nach eigenen Worten keinen Einfluss auf die Lage des inhaftierten russischen Kreml-Kritikers Wladimir Kara-Mursa, der vergangene Woche aus einer Strafkolonie in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden war. Der Kreml habe "leider nicht die Möglichkeit, diese Situation zu beobachten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten. Dies gehöre "nicht zu unseren Vorrechten", sagte er. Zuständig sei der Gefängnisdienst.

Anwalt: Mangel an Kontakt "besorgniserregend"

Nach Angaben seiner Frau wurde Kara-Mursa vergangene Woche aus der Hochsicherheits-Strafkolonie in der Region Omsk in ein Gefängniskrankenhaus in der gleichen Region verlegt. Am Mittwoch schreib Jewgenija Kara-Mursa im Onlinedienst X, Kara-Mursas Anwalt konnte den Kreml-Kritiker im Krankenhaus besuchen. "Es ist immer noch unklar, warum Vladimir in das Gefängniskrankenhaus verlegt wurde, aber er lebt und es geht ihm so gut, wie man erwarten kann", schrieb seine Frau.