Es war eine Woche im politischen Berlin, deren Folgen im Bundestagswahlkampf noch lange spürbar sein werden. CDU-Chef Friedrich Merz brachte am Mittwoch einen Antrag zu Verschärfungen der Migrationspolitik durch den Bundestag, am Freitag scheiterte die Union bei der Abstimmung zum sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz. Es war keine gewöhnliche Niederlage, denn an beiden Sitzungstagen nahm Merz in Kauf, dass er lediglich durch die rechtspopulistische AfD eine Mehrheit im deutschen Parlament bekommt.