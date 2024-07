Südkorea wird eigenen Angaben zufolge noch in diesem Jahr als erstes Land der Welt Laserwaffen im Militär einsetzen. Mit den futuristischen Waffen sollen nordkoreanische Drohnen abgeschossen werden, teilte die südkoreanische Behörde für Rüstungsbeschaffung (DAPA) am Donnerstag mit und sprach von einem Wendepunkt im Konflikt mit dem Norden. Das von den Südkoreanern als "Star-Wars-Projekt" bezeichnete Laserprogramm wurde in Zusammenarbeit mit Hanwha Aerospace entwickelt.

Andere Länder arbeiten ebenfalls an Laserwaffen

Experten sehen in der Entwicklung von Laserwaffen einen globalen Trend. So will etwa die US-Armee noch in diesem Jahr eine Laserkanone an Flugzeugen testen. Mehr dazu lesen Sie hier. Daneben arbeiten auch Länder wie China und Großbritannien an ähnlichen Systemen, um unbemannte Flugobjekte abzuwehren und möglicherweise sogar Raketen oder Satelliten anzugreifen.