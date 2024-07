Aktualisiert am 29.07.2024 - 06:57 Uhr

Verheerender Angriff auf Wagner-Söldner in Afrika

An der Seite malischer Regierungskräfte kämpften Wagner-Söldner im Norden Malis. Doch die Bilanz ist vernichtend. Bis zu 80 Kämpfer kamen wohl ums Leben, der Kommandeur wurde gefangen genommen.

Russische Wagner-Söldner in Mali haben mit mehreren Dutzend getöteten und gefangen genommenen Kämpfern einen ihrer bislang schwersten Verluste in Westafrika erlebt. Rebellen des separatistischen Tuareg-Volks im Norden des Sahel-Staats töteten bei dreitägigen Kämpfen nach eigenen Angaben mehrere Dutzend malische Soldaten und russische Söldner, die das Dorf Tinzaouatène an der Grenze zu Algerien einzunehmen versuchten.