Mit erhobenen Händen und weißer Flagge laufen die russischen Soldaten über die Trümmer am Grenzübergang Sudzha, ergeben sich ohne Gegenwehr.



Es sind Bilder, die die Ukraine nun veröffentlicht hat. Sie sollen vom 6. August stammen, jenem Tag, als die Ukraine in die Region Kursk eingedrungen ist. Das Video soll die ersten Stunden des Angriffs zeigen.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte verifizieren, dass es sich um den Grenzübergang Sudzha handelt. Straßenführung und Vegetation stimmen mit Satellitenbildern aus dem Gebiet überein.

Währenddessen dauern die Kämpfe in der Region Kursk an. Die ukrainischen Truppen sind nach Angaben der Militärführung in Kiew weiter auf dem Vormarsch. Vonseiten Russlands heißt es hingegen, man würde die Ukraine zurückdrängen. Beide Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.