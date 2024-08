Donald Trump provoziert regelmäßig mit seinen Aussagen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania attackiert er Kamala Harris verbal.

Harris werde nachgesagt, sie habe wegen ihrer Attraktivität einen Vorteil, so Trump. Und fügte hinzu: "Ich sehe viel besser aus als sie. Ich glaube, ich sehe besser aus als Kamala." Auch das Lachen der Demokratin machte er bei seiner Rede zum Thema. Harris habe das "Lachen einer Verrückten".

Trump: Harris ist eine Kommunistin

Trump nannte Harris erneut eine "Kommunistin" und stellte sie als radikale Linke dar. Auch US-Präsident Joe Biden griff er scharf an und behauptete, die USA würden von "dummen Menschen" regiert. Obwohl ihm geraten werde, seine Herausforderin nicht als "Irre" zu bezeichnen, falle ihm kein besseres Wort ein. "Aber das ist sie. Eine Irre", sagte der Ex-Präsident.

Pennsylvania ist ein entscheidender Swingstate

Seinen Anhängern versprach Trump Steuersenkungen sowie die Umleitung von Geldern für den Klimaschutz in die Infrastruktur. Die Energiepreise wolle er durch verstärkte Förderung fossiler Energien senken. Mit Pennsylvania will sich Trump einen entscheidenden Bundesstaat sichern, in dem Erdgasförderung eine große Rolle spielt.