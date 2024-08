In Schweden sind in diesem Jahr erst etwas mehr als 5.000 Asylanträge gestellt worden. Vor knapp zehn Jahren veränderte das Land seine Asylpolitik radikal.

Ein Land, das Merz dabei lobend erwähnt, ist Schweden. Die Zahlen in dem nordischen EU-Land sind tatsächlich bemerkenswert. In Schweden ist die Zahl der Asylanträge in den vergangenen neun Jahren drastisch zurückgegangen – von mehr als 150.000 auf weniger als 10.000 pro Jahr. In diesem Jahr wurden bisher 5.600 Asylanträge gestellt, es werden voraussichtlich die niedrigsten Zahlen seit 1997 erreicht.