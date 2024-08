CDU-Chef Friedrich Merz bietet Olaf Scholz eine enge Zusammenarbeit in Fragen der Migrationspolitik an. Scholz habe zunächst nicht zugestimmt und sich Bedenkzeit erbeten.

In seinem "atmosphärisch sehr guten" Gespräch mit Olaf Scholz hat CDU-Chef Friedrich Merz mehrere Vorschläge gemacht, um illegale Migration nach Deutschland zu begrenzen. Scholz habe ihm spontan nicht zugestimmt, allerdings eine schnelle Reaktion zugesagt, erklärte Merz am Dienstagnachmittag nach dem Treffen mit Scholz im Kanzleramt in Berlin.

"Er hat spontan keine Zustimmung geäußert, aber sehr wohl zugesagt, dass er das bedenken will und mir kurzfristig eine Rückantwort geben will. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung", sagte Merz dazu. Er gehe davon aus, dass der Bundeskanzler "dieses Angebot nicht ausschlagen" werde. "Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das Land", erklärte Merz. Das habe er in der Deutlichkeit auch Scholz gesagt.

Merz will Aufenthaltsrecht ändern

Er wolle mit Scholz zu gemeinsamen Lösungen kommen, notfalls auch ohne die anderen Ampelkoalitionäre. Union und SPD hätten gemeinsam eine Mehrheit im Bundestag. "Wenn wir uns zusammenraufen – Union und SPD – dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen", sagte der CDU-Chef.

Zunächst müsse das Aufenthaltsrecht geändert werden. Aktuell lege man hier mehr Wert auf Steuerung als auf die Begrenzung der Zuwanderung. "Das Wort 'Begrenzung' gehört da wieder rein", so Merz.

Merz: "Geht nicht" lasse ich nicht mehr gelten

Darüber hinaus müssten Personen, die Asylanträge an der deutschen Grenze stellen, zurückgewiesen werden. Asylanträge, so Merz, müssten an der Grenze des ersten Zutrittslandes zur EU gestellt werden, das sei in keinem Fall Deutschland. Sollte das mit dem EU-Recht nicht vereinbar sein, müsse Deutschland eine nationale Notlage ausrufen.

Zu seinem gut einstündigen Gespräch mit dem Kanzler sagte Merz, man habe "gut gesprochen". Jetzt sei es die Entscheidung von Scholz, wie es weitergehe. Für ihn sei aber klar: "Geht nicht, ist kein Argument, das ich mehr gelten lasse, dann muss es machbar gemacht werden."

Er widerspreche hier vehement der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken, die gesagt habe, die Politik könne aus dem Anschlag von Solingen nichts lernen. Es gebe einen Kontrollverlust bei der Migration, und dies müsse geändert werden. "Es gibt kein Tabu, wir können über alle Regeln reden", fügte Merz mit Blick auf das Grundgesetz und die europäischen Gesetze hinzu. Zunächst einmal sei der nationale Gesetzgeber gefragt.

Änderung des Grundgesetzes denkbar

Für die Lösung von Migrationsproblemen sei Merz auch zur Änderung des Grundgesetzes bereit. Das Grundgesetz regelt in Artikel 16a das Asylrecht. Für eine Änderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

In Artikel 16a steht auch, dass sich jemand, der über einen Staat der Europäischen Union oder einen sonstigen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, nicht auf das Asylrecht berufen kann. Nach den Dublin-Regeln ist derjenige EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig, in dem ein Flüchtling ankommt.

Merz betonte, diese Regel sei die erste, die wieder eingehalten werden müsse. "Und wenn sie nicht eingehalten werden kann, dann haben wir nach meiner Überzeugung das Recht, an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen. Und davon müssen wir Gebrauch machen. Wir kriegen sonst das Problem nicht unter Kontrolle."

Merz: Zu viele Syrer leben von Bürgergeld

Merz sagte, man wolle die internationalen Verpflichtungen erfüllen. "Aber wir wollen sie auch erfüllen können. Wir können sie im Augenblick nicht mehr erfüllen."

Merz betonte zugleich, von den eingereisten Menschen sei es nur eine "kleine Prozentzahl, die uns Probleme machen". Ein großer Teil der Migrantinnen und Migranten lebe völlig unauffällig in Deutschland und versuche, sich zu integrieren. Aber: Von den derzeit gut eine Million Syrern lebe mehr als die Hälfte im Bürgergeld. Dies zeige, dass die Integration nicht gut verlaufe. "Die meisten, die hier sind, machen uns keine Probleme, außer dass sie in Summe zu viele sind." Die Ausländerbehörden seien völlig überlastet, was zwangsläufig auch zu Fehlern führe.

Scholz soll Weg für Abstimmungen frei machen

Um in diesen Fragen gemeinsam mit Scholz zu einer Lösung zu kommen, schlug Merz drei Schritte vor: Zunächst brauche es jeweils einen Mittelsmann aus Union und Regierungskoalition. Die beiden müssten klären, welche Gesetzesänderungen gemeinsam machbar wären. Für die Union schlug Merz dafür Thorsten Frei vor, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.