Aktualisiert am 17.09.2024 - 20:44 Uhr

Aktualisiert am 17.09.2024 - 20:44 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bei mutmaßlich koordinierten Explosionen von tragbaren Funkempfängern – sogenannten Pagern – sind im Libanon 2.750 Menschen verletzt und neun Menschen getötet worden. Das gab der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Beirut bekannt.

Die pro-iranische Terrormiliz Hisbollah weist Israel die Verantwortung für die Explosionen zu. "Wir machen den israelischen Feind voll verantwortlich für diese kriminelle Aggression", erklärte die Miliz am Dienstag. Israel werde "sicherlich seine gerechte Strafe für diese sündhafte Aggression erhalten".

Nach Angaben aus Teheran ist auch der iranische Botschafter im Libanon verletzt worden. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Dienstag, Botschafter Modschtaba Amani habe dem Sender selbst mitgeteilt, dass es ihm trotz der Verletzung gut gehe und "keinerlei Gefahr" für ihn bestehe.

In Videos von Überwachungskameras war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden.