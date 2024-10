Ein Großbrand ist am Donnerstagabend auf einem US-Marinestützpunkt in Südkorea ausgebrochen. Der Brand ereignet sich in einer Zeit von wachsenden Spannungen in der Region.

Auf einem US-Marinestützpunkt in Südkorea ist am Donnerstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen gewaltige Rauchschwaden, die über der Militärbasis aufsteigen. Der Stützpunkt in Busan wird von Südkorea betrieben, dient jedoch als strategisch wichtiger Standort für die US-Streitkräfte in der Region.