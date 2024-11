Die Entscheidung ist gefallen: Die amerikanische Bevölkerung hat Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Am frühen Mittwochmorgen trat Trump auf der Wahlparty der Republikaner in Florida vor seine Anhänger und erklärte sich zum Sieger.

In fast allen Bundesstaaten erhält der Kandidat, der die meisten Wählerstimmen gewinnt, die Stimmen aller Wahlleute dieses Bundesstaats. In den Bundesstaaten Nebraska und Maine werden die Wahlleute nach Stimmenanteilen aufgeteilt.

Am 17. Dezember kommen die Wahlleute dann in den Hauptstädten ihrer Bundesstaaten im sogenannten Electoral College zusammen. Dort geben sie ihre Stimmen offiziell für den in ihrem Bundesstaat gewählten Präsidentschaftskandidaten ab. Diese Stimmen werden anschließend an die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Funktion als Präsidentin des Senats übermittelt.