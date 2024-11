Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen Vorfall im Jahr 2007 entschuldigt. Damals brachte er seinen Labrador Koni zum Treffen mit der Kanzlerin – obwohl Merkel eine Phobie vor Hunden hat. Putin erklärte am Donnerstag, er habe nicht gewusst, dass Merkel Angst vor Hunden habe. "Hätte ich es gewusst, hätte ich das niemals getan", betonte er. In ihren am Dienstag erschienenen Memoiren hatte Merkel über den für sie "unangenehmen" Moment geschrieben.

Bei dem Treffen in Sotschi ließ Putin seinen schwarzen Labrador "Koni" in den Raum, was Merkel verunsicherte. Ein bekanntes Foto zeigt den Hund in der Mitte des Raumes und Merkel mit besorgter Miene. In ihren Memoiren schrieb Merkel, dass Putin möglicherweise seine Macht demonstrieren wollte.