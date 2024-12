Diese Luxus-Immobilien besitzt Assads Familie in Moskau

Aktualisiert am 10.12.2024 - 17:45 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Während Syrien brannte, hat Assads Familie ein Imperium an Luxusgütern angehäuft. Sie besitzt offenbar russische Immobilien im Millionenwert.

Mitten in Moskaus glitzerndem Finanzdistrikt "Moskwa City" liegt der "City of Capitals"-Komplex: Hier soll die erweiterte Familie von Syriens Machthaber Baschar al-Assad einem Bericht der "Financial Times" von 2019 zufolge mindestens 18 Luxuswohnungen gekauft haben. Ihr Wert demnach: rund 40 Millionen US-Dollar.