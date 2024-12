Das Assad-Regime in Syrien finanzierte sich durch die Herstellung der Droge Captagon. Was passiert jetzt mit den Produktionsstätten?

Das Captagon-Kartell

Fabriken in Südsyrien sollen monatlich Millionen von Pillen produziert haben, die in den gesamten Nahen Osten geschmuggelt wurden. Besonders gefragt war Captagon offenbar in Saudi-Arabien, das als Hauptmarkt gilt. Über Land-, See- und Luftwege wurden die Drogen transportiert, oft verborgen in harmlos wirkenden Gütern wie Lebensmitteln oder Elektronik. Dieses auf X verbreitete Video soll eine Captagon-Produktionsstätte in Syrien zeigen, die kürzlich von den Rebellen entdeckt wurde: