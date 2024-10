Die Pillen werden demnach zunächst nach Europa verschifft, wo sie dann umgepackt und zurück in Richtung Nahost geschickt werden. Auf diese Weise wollen die Schmuggler ihre Routen verschleiern und ihre Ware leichter an den jordanischen oder saudischen Zöllnern vorbeischmuggeln. Von dem Fall in Aachen erhoffen sich westliche Ermittler nun genauere Einblicke in die inneren Funktionsweisen der syrisch-libanesischen Drogennetzwerke. Dabei beschränkt sich die Hisbollah aber nicht nur auf den Captagonhandel in der arabischen Welt.

Hisbollah mischt auch im Kokainhandel mit

Nach Erkenntnissen der US-Drogenbehörde DEA und des US-Finanzministeriums hat die Hisbollah in den vergangenen Jahren auch enge Kontakte nach Südamerika, Afrika und in die USA geknüpft und mischt inzwischen groß im internationalen Kokainhandel mit. Das Geschäftsmodell der Hisbollah beschränkte sich dabei nicht nur auf den Handel mit der Droge, sondern umfasste auch Geldwäsche im großen Stil. Ein Bericht der US-Stiftung "Foundation for Defense of Democracies" (FDD) von 2020 zeichnet dieses Handelssystem auf der Grundlage mehrerer Gerichtsprozesse nach.

In dem konkreten Fall hatte die Hisbollah demnach für kolumbianische Kartelle den Transport und den Verkauf von Kokain im Ausland organisiert und damit monatlich etwa 180 Millionen Euro eingenommen. Diese Gelder schleuste die Hisbollah dann zu Gebrauchtwagenhändlern in westafrikanischen Ländern. Die Autohändler kauften von dem Geld wiederum ganz legal Autos bei europäischen und US-Händlern für den afrikanischen Markt. Die Erlöse aus den Autokäufen gingen dann wiederum nach Beirut, wo die Hisbollah im Namen südamerikanischer Scheinfirmen Konsumgüter in Asien einkaufte. Die Erlöse aus dem Verkauf der Konsumgüter gingen schließlich als Profit zurück an die Drogenkartelle in Kolumbien – abzüglich der Provision für die Hisbollah.