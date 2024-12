Nach dem Sturz des Assad-Regimes herrscht in Syrien Aufbruchsstimmung, doch die jahrzehntelange Unterdrückung hat im Land tiefe Narben hinterlassen. Noch immer suchen Tausende nach vermissten Angehörigen, die während des Regimes in zahllosen, teils unterirdischen Gefängnissen inhaftiert wurden.

Doch offenbar sind noch immer nicht alle Häftlinge befreit, wie die renommierte Reporterin Clarissa Ward vom US-Sender CNN nun herausfand. Ward und ihr Team, die laut eigenen Angaben in Syrien den seit Jahren verschleppten US-Journalisten Austin Tice suchen, fanden bei ihrer Suche in einem Geheimdienstgebäude in Damaskus einen syrischen Häftling. Es sind bewegende Szenen: Der verängstigte Mann, der in einer Zelle unter einer Decke lag, hatte offensichtlich vom Umsturz der Assad-Regierung noch nichts mitbekommen und konnte seine Befreiung kaum glauben.