Unvorstellbare Grausamkeiten Folter-Opfer berichtet über die Haft in Assads "Schlachthaus"

Von afp 16.12.2024 - 03:42 Uhr

Mitglieder der Organisation Weißhelme inspizieren das berüchtigte Foltergefängnis Sednaja nach dessen Befreiung. (Quelle: Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Ein Opfer des syrischen Gewaltregimes schildert seine 21-jährige Haft. Der Mann berichtet von unerträglichen Grausamkeiten, die Assads Folterknechte ihm antaten.

Achtung: Die nun folgende Berichterstattung enthält detaillierte Schilderungen von Folterpraktiken. Diese Darstellungen können auf manche Menschen belastend wirken.

Er ist endlich zu Hause in der Türkei, aber Mehmet Ertürk kann das Brot nicht essen, das seine Ehefrau Hatice für ihn zubereitet. Der Mann mit den eingefallenen Wangen ist gerade aus einem syrischen Gefängnis freigekommen. Die Hälfte seiner Zähne fehlt, die übrigen drohen auszufallen.

"Es war Folter, ständig Folter", erzählt er der Nachrichtenagentur AFP und imitiert die Knüppelschläge auf den Mund, die ihm die Wärter in einem als "Palästina-Abteilung" bekannten Gefängnis in Damaskus immer wieder verpasst haben. Dort hat er einen Teil seiner fast 21-jährigen Haft verbracht. In Syrien gilt der Folterknast Sednaya als "Assads Schlachthaus".

Im Jahr 2004 wurde Ertürk in Syrien wegen Schmuggels festgenommen. Am vergangenen Montagabend ist er endlich wieder in sein Haus in Magaracik zurückgekehrt. Das Dorf liegt am Ende einer gewundenen, mit Olivenbäumen gesäumten Straße, nur zehn Minuten von der syrischen Grenze entfernt. "Meine Familie dachte, ich bin tot", sagt der 53-Jährige, der 20 Jahre älter aussieht und läuft wie ein alter Mann.

Ertürk: Brutalen Wächtern in unterirdischem Verlies ausgeliefert

In der Nacht, in der er frei kam, hörte Ertürk Schüsse und begann zu beten. "Wir wussten nicht, was draußen passiert. Ich dachte, das ist mein Ende", sagt er. Dann hörte der 53-Jährige laute Hammerschläge. Innerhalb weniger Minuten wurden die Gefängnistore aufgebrochen von den Kämpfern, die der Herrschaft des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ein Ende setzten.

"Wir hatten ihn elf Jahre nicht gesehen. Wir hatten keine Hoffnung", erzählt seine Frau Hatice. Sie sitzt vor ihrem Haus und bereitet zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Brot vor. Diese war bei der Festnahme ihres Vaters knapp sechs Monate alt.

Nach seiner Verurteilung zu 15 Jahren Haft steckten die Gefängnisbehörden den vierfachen Vater in ein unterirdisches Verlies, wo er gnadenlosen und brutalen Wärtern ausgeliefert war. Dass seine Haftstrafe eigentlich 2019 enden sollte, kümmerte sie nicht.

Folteropfer: Die Toten wurden in Abfallcontainer geworfen

"Unsere Knochen sind aus dem Gelenk gesprungen, wenn sie mit Hämmern auf unsere Handgelenke geschlagen haben", beschreibt Ertürk die Gewalt der Gefängniswärter. "Einem Gefangenen haben sie kochend heißes Wasser über den Hals gegossen. Das Fleisch von seinem Hals ist heruntergerutscht" bis zu seiner Hüfte, erinnert sich der 53-Jährige.

Er zieht sein rechtes Hosenbein hoch und zeigt sein Fußgelenk. Die Haut dort ist dunkel von der Kette, die er trug. "Tagsüber war es strengstens verboten zu sprechen, es gab Kakerlaken im Essen. Es war feucht, es stank wie ein Klo", sagt Ertürk und erinnert sich an Tage "ohne Kleidung oder Wasser oder Essen".

"Es war wie in einem Sarg", schildert Etrürk. "Sie haben 115, 120 Menschen in eine Zelle für 20 Leute gesteckt. Viele Menschen sind verhungert". Die Wärter hätten die Toten "in Abfallbehälter geworfen".