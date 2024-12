Auch, wenn nur einer der Kämpfer seinen Namen nennt, gibt das unabhängige russische Nachrichtenportal "Agentstvo" an, ihre tatsächlichen Identitäten ermittelt zu haben. Demnach waren alle der Söldner aus dem Interview, schon lange vor dem Ukraine-Krieg bei Wagner. Nun sind sie Kämpfer bei der im Namen leicht veränderten "Wagner Legion Istra". Istra ist dabei der Name einer Stadt in der Nähe Moskaus – anscheinend wurden sie hier angeworben.

Kämpfen in der Ukraine

Die Einsatzorte scheinen sich dabei nicht wirklich geändert zu haben: Unter der neuen Leitung kämpfen die ehemaligen Wagner-Söldner wieder in Afrika – in dem Interview werden Libyen und Mali genannt. In Medienberichten werden auch Einsätze in Burkina Faso, Niger und der Zentralafrikanischen Republik genannt. Einer der Kämpfer gibt in dem Interview aber auch an, ein Kommando in der Ukraine zu führen.